Decisão de novo relator do caso Master no STF devolve investigações ao ritmo normal; entenda

Ministro do STF André Mendonça (foto de arquivo) Rosinei Coutinho / STF

A primeira decisão relevante do ministro André Mendonça como relator do escândalo financeiro do Master no Supremo Tribunal Federal (STF) nada mais é do que o retorno ao ritmo normal das coisas. Mendonça devolveu a autonomia dos delegados da Polícia Federal (PF) que conduzem o caso, retirando a fiscalização excessiva do STF e da própria direção-geral da instituição.

Os policiais ainda têm um farto material apreendido com Daniel Vorcaro e outros investigados para análise. Com as exigências impostas por Toffoli, somente quatro peritos poderiam analisar os dados, o que tornaria o trabalho moroso e com prazo para desfecho imprevisível. Agora, os delegados terão mais autonomia para colocar o material no fluxo ordinário de perícia.

Para evitar vazamentos, Mendonça determinou que "somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional". A ordem inclui segredo até mesmo em relação aos superiores hierárquicos, o que reforça a busca por autonomia das investigações.