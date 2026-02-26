A quebra de sigilo do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ocorre em duas frentes distintas — no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Congresso Nacional.

Embora tenham o mesmo objetivo central — esclarecer a natureza de sua relação com personagens investigados no esquema de descontos indevidos contra aposentados —, os caminhos institucionais e as consequências políticas são diferentes.

No STF, a medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, atendendo a um pedido da Polícia Federal. A decisão é anterior à deliberação da CPI, ainda que tenha se tornado pública depois. Nesse caso, trata-se de um desdobramento técnico de investigação: o inquérito segue sob sigilo, e o acesso às informações fica restrito aos investigadores.

A autorização do Supremo é mais ampla. Além da quebra de sigilo bancário e fiscal, inclui também o sigilo telemático, permitindo à Polícia Federal analisar comunicações e registros digitais.

O objetivo é mapear a eventual relação de Lulinha com Antonio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores da fraude.

Até o momento, Lulinha não figura formalmente como investigado. No entanto, houve menções diretas e indiretas ao seu nome no curso das apurações. A Polícia Federal busca entender se a relação entre ambos, que a princípio envolveria outros negócios e não as empresas responsáveis pelos descontos ilegais, poderia ter implicado algum tipo de influência junto ao governo ou eventual recebimento de valores ligados ao esquema.

E na CPI do INSS?

Já no Senado, a quebra de sigilo aprovada pela CPI tem natureza política mais evidente — característica própria das comissões parlamentares de inquérito. Ao contrário do que ocorre no Supremo, o acesso aos dados seria compartilhado com deputados e senadores integrantes da comissão.

A votação, porém, desencadeou uma disputa ainda não resolvida. O presidente da CPI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), conduziu a deliberação por aclamação, e não de forma nominal no painel. Em meio à apreciação de dezenas de requerimentos, Viana solicitou que os parlamentares contrários se manifestassem e, após uma contagem visual, declarou o pedido aprovado, afirmando que sete dos 21 titulares seriam contrários.

Parlamentares da base governista reagiram imediatamente, alegando que o número de votos contrários era maior — 14, segundo eles — e que, portanto, não haveria maioria suficiente para aprovar o requerimento. A divergência terminou em empurra-empurra e troca de socos, levando à suspensão da sessão.

A base recorreu ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), que deverá analisar as imagens para verificar se houve descumprimento do regimento. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também solicitou a anulação do resultado.

Leia Mais CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário do filho de Lula e sessão termina em confusão; veja vídeo

A diferença central entre as duas frentes está no controle das informações. No âmbito do STF, os dados ficam sob guarda da Polícia Federal e protegidos por segredo de Justiça. Já na CPI, o compartilhamento do material com dezenas de parlamentares amplia o risco de vazamentos e de exploração política do conteúdo — especialmente em ano eleitoral.