Bancada gaúcha no Congresso Nacional tem novo coordenador

Hamm afirmou que pretende evitar disputas ideológicas. Progressistas / Divulgação

O deputado federal Afonso Hamm (PP) assumiu a coordenação da bancada do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional. A função será exercida em conjunto com a deputada federal Daiana Santos (PCdoB), que passa a atuar como coordenadora adjunta.

A mudança ocorre dentro do sistema de rodízio adotado pelas maiores bancadas na legislatura 2023–2027. No último ano, o coordenador foi o deputado Marcelo Moraes (PL). Uma das principais funções da bancada é estabelecer as prioridades de investimentos de emendas parlamentares.

Ao assumir o posto, Hamm afirmou que pretende evitar disputas ideológicas e concentrar esforços nas principais demandas do Estado.

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Entre as pautas consideradas prioritárias estão o PL 5122/2023, que prevê a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por crises climáticas; a PEC 27/2023, que propõe a instituição de fundos constitucionais para as regiões Sul e Sudeste; e o PL 715/2023, voltado aos trabalhadores safristas.

A deputada Daiana também propôs a que a bancada se debruce sobre soluções para o combate aos feminicídios no Estado. Há duas semanas, a comissão externa criada pelas seis deputadas federais da bancada gaúcha divulgou o resultado de uma análise sobre violência contra a mulher.

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