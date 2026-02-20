Após ser impedido de ir de jatinho particular, Vorcaro cancela participação em CPI

Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master Banco Master / Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, cancelou a participação que estava prevista para a próxima segunda-feira (23) na CPI mista do INSS. A ausência foi confirmada pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que ainda tenta reverter a situação junto ao Supremo Tribunal Federal.

Segundo apurado pela coluna, o impasse se deu em torno da logística de deslocamento. Vorcaro se recusou a viajar em avião comercial ou em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Ele condicionou a ida à CPI ao uso de um jatinho particular — pedido que acabou rejeitado pelo ministro André Mendonça, do STF. Investigado por uma fraude bilionária no Master, ele cumpre medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

A autorização para o comparecimento havia sido concedida por Mendonça diante de uma série de restrições. o ministro também assegurou ao banqueiro o direito de não comparecer ou de permanecer em silêncio diante de questionamentos que pudessem incriminá-lo, uma vez que ele é investigado no âmbito da própria CPI mista do INSS.

A decisão segue entendimento consolidado do Supremo de que investigados podem exercer o direito constitucional de não produzir prova contra si.

Nos bastidores, parlamentares avaliam que a negativa ao uso de jatinho particular tornou politicamente inviável a presença do banqueiro na comissão. Integrantes da CPI afirmam que conceder tratamento diferenciado poderia gerar desgaste público em meio ao avanço das investigações.

Viana confirmou o cancelamento, mas afirmou que ainda pretende dialogar com o ministro Mendonça para buscar uma alternativa que viabilize o comparecimento. O depoimento de Vorcaro é considerado estratégico pelos membros da CPI para esclarecer pontos centrais das apurações.