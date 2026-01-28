Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Eleições 2026
Análise

Por que a filiação do governador de Goiás ao PSD é má notícia para Eduardo Leite

Ronaldo Caiado vira concorrência de peso no partido e dificulta ainda mais candidatura do governador gaúcho à presidência da República

