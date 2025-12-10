Senado encaminha acordo e deve aprovar projeto que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados na próxima semana

Esperidião Amin é o relator da matéria na CCJ. Jefferson Rudy / Agência Senado

Lideranças do Senado fecharam acordo para acelerar a votação do projeto de lei conhecido como “PL da Dosimetria”, que reduz penas previstas para crimes relacionados a atentados contra o Estado democrático de direito. Além de já constar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da próxima quarta-feira (17), o texto também deverá ser votado em plenário na mesma semana.

O relator no Senado já foi definido: o senador Esperidião Amin (PP-SC) assumirá a tarefa de consolidar o parecer. Amin deve dedicar os próximos dias a ouvir técnicos e líderes partidários para construir um relatório que viabilize maioria e evite questionamentos posteriores no Supremo Tribunal Federal (STF).

Aprovado na madrugada desta quarta-feira na Câmara, o projeto foi criado para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados ou investigados por participação na tentativa de golpe de Estado.

Segundo o relator do projeto na Câmara, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), o maior impacto do projeto no caso de Bolsonaro seria na redução do tempo de regime fechado, que cairia de sete anos para dois anos e quatro meses. Caso a lei entre em vigor, ainda será necessário um cálculo do STF sobre esta alteração de dosimetria.

Veto presidencial

Após ser votado pelo Senado, o projeto ainda será submetido à sanção do presidente Lula. No Palácio do Planalto, auxiliares evitam antecipar uma decisão. Dizem que a análise será estritamente jurídica e que ainda é necessário verificar o texto final que chegará ao Executivo.

Se Lula vetar total ou parcialmente o texto, o Congresso ainda poderá derrubá-los. Em função do recesso, esta análise só seria concluída no ano que vem.

Parlamentares favoráveis ao projeto argumentam que a discussão não é sobre anistia, mas sobre corrigir excessos e discrepâncias do STF. A base bolsonarista defendia um texto que garantisse perdão total e imediato a todos os envolvidos, mas não obteve apoio suficiente e decidiu apoiar um "meio-termo" em relação ao projeto inicial.