Relação de Lula e Alcolumbre "vai ficar bem", diz ministro indicado pelo senador

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou nesta segunda-feira (1º) que a tensão entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) , faz parte do “jogo político” e deve ser superada nos próximos dias. Ao deixar o Palácio do Planalto, Góes foi questionado sobre o impasse envolvendo a resistência de Alcolumbre à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro tentou reduzir o clima de conflito. — Eles são amigos, tudo vai ficar bem — disse.

Ex-governador do Amapá, Góes ocupa o Ministério da Integração por indicação direta de Alcolumbre, que é hoje um dos principais articuladores do Senado e controla a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, colegiado responsável por sabatinas e votações de indicados ao STF.



Embora tenha relação próxima com o senador, Góes evitou comentar se está atuando como interlocutor entre as duas partes ou se foi chamado para ajudar na mediação da crise.



— Isso é coisa normal na política — afirmou, encerrando a conversa com jornalistas.



A declaração ocorre no momento em que o Planalto avalia estratégias para reduzir resistências ao nome de Messias e restabelecer canais de diálogo com Alcolumbre, cuja influência será decisiva para o governo evitar uma derrota no Senado.