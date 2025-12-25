Por que a carta de Jair Bolsonaro ainda não é garantia de que Flávio será o seu candidato

Estratégia de Flávio ao solicitar a declaração busca tirar do caminho as desconfianças sobre a candidatura ser "para valer". Saulo Cruz / Agência Senado

A carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e lida nesta quinta-feira (25) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reforça sua condição de pré-candidato à Presidência, mas não pode ser interpretada como uma decisão fechada. As últimas pesquisas animaram a família do ex-presidente, mas o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como representante do segmento ainda segue no páreo. A definição dependerá das projeções eleitorais até março e do desempenho do governo Lula.

A estratégia de Flávio ao solicitar a declaração por escrito ao pai — assinada momentos antes de ele ser submetido a uma cirurgia — busca justamente tirar do caminho as desconfianças sobre a candidatura ser "para valer". Há poucos dias, o próprio senador havia dado margem a esta interpretação ao dizer inicialmente que sua empreitada poderia ser negociada em troca da anistia.

Mais do que a declaração de Bolsonaro nesta quinta, a candidatura passou recentemente a ser levada a sério nos bastidores pelo empenho de Flávio em conversar com agentes do mercado financeiro, com lideranças políticas e empresariais. Contudo, aliados do senador dentro de seu próprio partido admitem, em reservado, que o futuro do projeto pode ser revisto.

A hipótese de Tarcísio enfrentar Flávio nas urnas está descartada. Mas o governador ainda é o favorito da maioria dos partidos de centro e de direita. Por isso, além das pesquisas de intenção de votos, a ideia é analisar até março as taxas de rejeição, as possibilidades de alianças e, acima de tudo, o desenrolar de crises que podem respingar no governo.