Polícia Federal prende gaúcho que é braço direito do ministro da Previdência

A nova fase da Operação Sem Desconto tem entre os alvos o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal. Gaúcho e filiado ao PDT, ele atuava como chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) antes de entrar no governo. O parlamentar também está na mira das investigações.

Ainda não há detalhes sobre as acusações contra Portal. Segundo apurou a coluna, a prisão será cumprida inicialmente em regime domiciliar.

Antes de assumir como número dois do ministério, ele atuava como secretário do Regime Geral de Previdência Social. A troca ocorreu após a saída do ministro Carlos Lupi, em meio ao escândalo do desvio de aposentadorias.

Adroaldo Portal atua há mais de 20 anos em cargos de confiança ligados ao PDT em Brasília.

Como funcionava o esquema de fraudes

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.