PL da Dosimetria será votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou para esta terça-feira (9) a votação de um projeto de lei (PL) que revisa as penas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe de Estado. Segundo lideranças envolvidas nas discussões, houve acordo para redução das penas, mas até agora não há encaminhamento para uma anistia ampla, geral e irrestrita, conforme defendido por apoiadores de Bolsonaro.
Nos bastidores, Motta tentava nas últimas semanas convencer parlamentares do PL e de outras siglas alinhadas ao ex-presidente a aceitarem um texto mais brando, que enviasse recados sobre supostos excessos do Supremo Tribunal Federal (STF), mas mantendo a validade das condenações. Ainda não há previsão de horário para o início da análise e votação da matéria.
Ao confirmar a aliados a votação para esta terça, o presidente da Câmara afirmou que houve compromisso da oposição em não apresentar emendas ao texto final que será proposto pelo relator, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).
A definição do senador Flávio Bolsonaro em concorrer à Presidência da República acelerou as conversas sobre o projeto que será votado nesta terça. Lideranças do centrão ficaram incomodadas com a postura do filho do ex-presidente, que condicionou a desistência do projeto à aprovação de um projeto de anistia. O movimento, portanto, fortaleceu a revisão da dosimetria das penas e afastou a possibilidade de um texto que anulasse todas as condenações.