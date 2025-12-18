Movimentação de dinheiro e planilha de propina: as suspeitas da PF que levaram à prisão do número 2 da Previdência

Portal trabalha há mais de 20 anos em cargos de confiança ligados ao PDT em Brasília. Geraldo Magela / Agência Senado

Na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, há referência a uma planilha encontrada na casa de Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, com registro de pagamento de propina no valor de R$ 50 mil em favor de “ADRO”. Os investigadores dizem ser uma referência ao ex-secretário.

Na representação da Polícia Federal, constam movimentações suspeitas envolvendo Adroaldo, seu filho Eduardo e Vanessa Tocantins, chefe de gabinete no Ministério da Previdência.

Os investigadores apontam que, entre 23 de outubro de 2023 e 29 de janeiro de 2024, houve créditos suspeitos, por meio de depósitos em espécie, na conta de Adroaldo que totalizaram R$ 249,9 mil.

"Há fortes indícios da prática de ilícitos com uma ampla e gravíssima repercussão", escreveu Mendonça na decisão. O afastamento das funções é necessário, segundo o ministro, "para a efetiva instrução processual e para evitar a potencial continuidade dos delitos".

Além da prisão em regime domiciliar e da exoneração do cargo, Adroaldo ficou proibido de ter acesso às dependências do Ministério da Previdência e de manter contato com os seus servidores, comissionados e terceirizados.

Longa trajetória em Brasília