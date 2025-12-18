Movimentação de dinheiro e planilha de propina: as suspeitas da PF que levaram à prisão do número 2 da Previdência

Preso nesta quinta-feira (18) e exonerado do cargo, o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, é suspeito de receber propina do "careca do INSS", um dos principais operadores do esquema que desviou dinheiro de aposentados. A Polícia Federal (PF) identificou movimentações suspeitas na conta bancária de Adroaldo e do filho dele, que atua no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) — outro alvo da nova fase da Operação Sem Desconto.
Na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, há referência a uma planilha encontrada na casa de Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, com registro de pagamento de propina no valor de R$ 50 mil em favor de “ADRO”. Os investigadores dizem ser uma referência ao ex-secretário.
Na representação da Polícia Federal, constam movimentações suspeitas envolvendo Adroaldo, seu filho Eduardo e Vanessa Tocantins, chefe de gabinete no Ministério da Previdência.
Os investigadores apontam que, entre 23 de outubro de 2023 e 29 de janeiro de 2024, houve créditos suspeitos, por meio de depósitos em espécie, na conta de Adroaldo que totalizaram R$ 249,9 mil.
"Há fortes indícios da prática de ilícitos com uma ampla e gravíssima repercussão", escreveu Mendonça na decisão. O afastamento das funções é necessário, segundo o ministro, "para a efetiva instrução processual e para evitar a potencial continuidade dos delitos".
Além da prisão em regime domiciliar e da exoneração do cargo, Adroaldo ficou proibido de ter acesso às dependências do Ministério da Previdência e de manter contato com os seus servidores, comissionados e terceirizados.
Longa trajetória em Brasília
Gaúcho e filiado ao PDT, Adroaldo atuava como chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) antes de entrar no governo. Inicialmente, ele atuava como secretário do Regime Geral de Previdência Social. Ocupou a secretaria-executiva após a saída do ministro Carlos Lupi, em meio ao escândalo do desvio de aposentadorias. O ex-secretário trabalha há mais de 20 anos em cargos de confiança ligados ao PDT em Brasília.