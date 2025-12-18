Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Operação Sem Desconto
Movimentação de dinheiro e planilha de propina: as suspeitas da PF que levaram à prisão do número 2 da Previdência

Gaúcho e filiado ao PDT, Adroaldo Portal estava na cúpula do ministério desde o começo do governo Lula

