Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Tensão em Brasília
Lula se envolve pessoalmente para tentar conter crise dupla no Senado

Planalto discute estratégia para aplacar a ofensiva do presidente da Casa, Davi Alcolumbre

