Lula deixará para 2026 veto a projeto que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados

Entorno de Lula avalia que veto será útil para reforçar discurso contra anistia. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O presidente Lula decidiu deixar para o início de 2026 a oficialização do veto ao projeto aprovado pelo Congresso que reduz as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe de Estado. Segundo interlocutores do presidente, a intenção é rejeitar integralmente o texto. O anúncio deve ser feito no dia 8 de janeiro, durante um evento em alusão aos atos antidemocráticos de 2023.

A data tem sido usada pelo Palácio do Planalto como marco simbólico em defesa da democracia. Neste ano, Lula reuniu integrantes do governo, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em uma cerimônia na sede do Executivo, realizada após a reintegração ao acervo da Presidência de obras de arte vandalizadas durante a invasão das sedes dos três poderes.

Em 2024, o governo já havia promovido um ato alusivo ao 8 de Janeiro, desta vez no Congresso Nacional. Na ocasião, o ambiente político era mais favorável, com uma relação menos tensionada entre o Executivo e as lideranças parlamentares.

Agora, diante do amplo apoio de deputados e senadores ao projeto que altera a dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos na tentativa de golpe, a expectativa no Planalto é de que o evento do próximo ano seja mais restrito, concentrado em integrantes do governo e aliados políticos.