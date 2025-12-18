Forte aliado de Alcolumbre e do Planalto, senador Weverton Rocha parecia intocável até hoje

Weverton Rocha (ao centro) atua como relator em diversas matérias importantes. Roque de Sá / Agência Senado

Nas conversas de bastidores com parlamentares e assessores do Congresso, o nome do senador Weverton Rocha (PDT-MA) despontava como o mais citado desde o início das investigações. Mas, diante da forte conexão dele com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do bom trânsito que possui no Planalto, Weverton parecia intocável.

Vice-líder do governo Lula no Senado, Weverton serviu como ponte entre os dois poderes nos últimos anos. O que pesa agora nas suspeitas contra ele é seu histórico com alguns dos principais investigados no esquema de desvios de aposentadorias, entre eles o lobista conhecido como Careca do INSS, que já está preso.

Os investigadores vinham reunindo informações sobre o senador há bastante tempo. Coincidência ou não, a operação só foi deflagrada no final da última semana de trabalhos do Legislativo. Se tivesse ocorrido antes, poderia atrapalhar o andamento de pautas no Senado.

Leia Mais Jorge Messias diz estar honrado com indicação ao STF e que demonstrará ao Senado que está apto para a função