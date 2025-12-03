Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Freios e contrapesos
Análise

Decisão de Gilmar Mendes torna quase impossível impeachment de ministros do STF e tende a agravar crise com o Congresso

Mudança ocorre em meio a embates sobre controle de emendas e outros temas que tensionam a relação entre os Poderes

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS