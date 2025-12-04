Com enxurrada de denúncias sobre omissão dos bancos, governo Lula avalia criar laudo oficial para comprovar perdas no campo

O governo Lula trabalha na criação de um sistema para emitir um laudo público que comprove o impacto de eventos climáticos extremos nas propriedades rurais. A iniciativa, conduzida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), busca oferecer aos produtores um documento oficial que facilite a renegociação de dívidas e outras medidas previstas no Manual do Crédito Rural (MCR).
O projeto surge em meio a uma série de denúncias de que bancos e cooperativas estariam descumprindo exigências do próprio MCR. Em muitos casos, segundo entidades do setor e autoridades envolvidas no tema, os produtores relatam negativa de crédito ou renegociações condicionadas a juros considerados abusivos.
Nas primeiras análises feitas pelo Mapa, com foco em propriedades no Rio Grande do Sul, já houve identificação de possíveis discrepâncias entre os prejuízos nas lavouras e as providências adotadas pelos bancos.
Uma Medida Provisória editada em setembro pelo governo liberou R$ 12 bilhões para subsidiar juros das renegociações. No entanto, o volume de operações realizadas está aquém do esperado: cerca de R$ 3,4 bilhões foram utilizados até agora, segundo levantamento do Mapa. Lideranças rurais afirmam que a burocracia e a resistência dos bancos têm travado o acesso às linhas.
O Mapa, por sua vez, verificou que grande parte dos problemas pode estar ligada ao descumprimento de regras que já deveriam ser garantidas pelo manual de crédito.
— Com essa quantidade de reclamações, estamos buscando uma forma de equilibrar a relação. O banco não é obrigado a operar crédito rural, mas, quando opera, tem que seguir as regras do manual — afirmou o secretário-executivo da pasta, Irajá Lacerda.
Um dos parlamentares que levaram o tema ao governo, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) avaliou que a apresentação de laudos particulares pelos produtores não tem sido suficiente para que as instituições financeiras reconheçam as perdas. Para ele, é necessário revisar amplamente os contratos já firmados.
— Muitas vezes o gerente se baseou apenas em um laudo particular, sem fé pública. Quando houver um documento oficial atestando que a propriedade sofreu o evento climático, a renegociação poderá ser feita de forma mais equilibrada — afirmou.
Os primeiros levantamentos feitos pelo Mapa identificaram situações em municípios gaúchos em que produtores deveriam ter direito ao alongamento das dívidas por causa do volume de perdas, mas tiveram o pedido negado.
— O governo disponibiliza o dinheiro e quer que ele seja utilizado. Mas o banco prefere emprestar em outras linhas. O que queremos é que tudo seja recalculado — complementou Pimenta.
A ferramenta em desenvolvimento deve utilizar sensoriamento remoto, registros públicos e outros bancos de dados para criar um mapa oficial das perdas no campo desde 2020. Ainda não há prazo para conclusão.
Auditorias ampliadas
Enquanto o sistema é elaborado, Paulo Pimenta vai propor a criação de uma auditoria conjunta entre comissões da Câmara e do Senado para analisar contratos rurais que usam recursos públicos.
O senador José Lacerda (PSD-MT) apoia a iniciativa e defende que bancos assumam responsabilidades previstas na Constituição.
— Não é caça às bruxas. Queremos sentar com bancos e produtores para garantir o cumprimento do Manual do Crédito Rural. O bom produtor precisa ser respeitado, inclusive pelas instituições financeiras e pelo Estado nacional — disse.
Diante da quantidade de denúncias, o Tribunal de Contas da União (TCU) também decidiu agir e realizará uma auditoria específica sobre os contratos rurais, com foco no cumprimento das regras do MCR pelos bancos, em trabalho conduzido pelo ministro João Augusto Nardes.