Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Revisão de dívidas
Com enxurrada de denúncias sobre omissão dos bancos, governo Lula avalia criar laudo oficial para comprovar perdas no campo

Ministério da Agricultura vê indícios de descumprimento do Manual do Crédito Rural (MCR); situação pode ter provocado negativa de crédito ou contratos com juros abusivos

