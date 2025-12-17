Com emenda de Sergio Moro, relator tenta fechar brecha em projeto de redução de penas dos condenados pelos atos golpistas

Sergio Moro (com o celular na mão) sugeriu alterações no PL da Dosimetria. Saulo Cruz / Agência Senado

Relator no Senado do projeto que reduz penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado, Esperidião Amin (PP-SC) apresentou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, nesta quarta-feira (17), uma proposta de mudança em relação ao texto inicial aprovado na Câmara. Ao acatar uma emenda do senador Sergio Moro (União-PR), ele busca fechar brechas no projeto que poderiam beneficiar condenados por outros crimes.

Nos últimos dias, Amin se deparou com forte resistência entre os pares em relação ao que foi aprovado pelos deputados. Com a emenda, o senador busca convencer os membros da CCJ e viabilizar ainda hoje as votações na comissão e logo em seguida no plenário. Durante as discussões entre os senadores, o presidente do colegiado, senador Otto Alencar, atendeu a um pedido de vista de quatro horas solicitado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) para análise mais detalhada pelos pares.

Uma divergência que ainda precisa ser superada pelos senadores é sobre a forma como a emenda será classificada. Amin defende ser apenas uma emenda de redação. Isso significa que o projeto não precisaria voltar para análise da Câmara. Mas há senadores defendendo que se trata de uma mudança de mérito, o que exigiria a nova votação pelos deputados.

Mais do que uma questão técnica, a definição será determinante sobre o calendário de conclusão do processo legislativo. Com o recesso previsto para começar na próxima semana, uma nova votação na Câmara poderia ficar apenas para o ano que vem.

