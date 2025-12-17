Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Com emenda de Sergio Moro, relator tenta fechar brecha em projeto de redução de penas dos condenados pelos atos golpistas

Texto aprovado pela Câmara dos Deputados abre margem para beneficiar condenados por outros crimes, segundo juristas

