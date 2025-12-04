Com adesão abaixo do esperado a refinanciamento rural, Senado vai avaliar mudanças em MP editada pelo governo

Alcolumbre garantiu nesta quinta-feira (4) que reunirá os líderes da Casa para rediscutir MP. Carlos Moura / Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu nesta quinta-feira (4) que reunirá os líderes da Casa para discutir alterações na Medida Provisória (MP) que instituiu uma linha de refinanciamento de dívidas de produtores rurais com juros subsidiados. A decisão foi anunciada após um apelo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve em Brasília para relatar a dificuldade de agricultores em acessar a linha de crédito.

Nas últimas semanas, deputados e senadores gaúchos intensificaram uma articulação para que o Senado modifique a MP ou leve à votação o Projeto de Lei (PL) 5.122, aprovado pela Câmara na metade do ano. O texto prevê um volume maior de recursos e condições mais vantajosas para os produtores, especialmente os afetados por perdas climáticas e restrições de financiamento após sucessivas crises no setor.

A iniciativa do governo federal destinou R$ 12 bilhões para a subvenção de juros nas renegociações. Entretanto, apenas cerca de R$ 3,4 bilhões foram efetivamente utilizados até agora, segundo dados do Ministério da Agricultura. Entidades representativas do agronegócio afirmam que bancos e cooperativas de crédito vêm impondo exigências consideradas excessivas, o que tem travado o alcance da medida.

— Na forma como foi editada, a MP remete às normativas do Banco Central, que restringem o acesso conforme ratings, garantias e outras condições exigidas dos produtores. O que buscamos, seja por meio de ajustes na MP ou da votação do PL 5.122, é uma regulamentação que amplie de fato o acesso aos recursos — afirmou o governador à coluna após a reunião na residência oficial de Alcolumbre.

Para Leite e líderes do setor, o PL 5.122 oferece a solução mais robusta: o uso de ao menos R$ 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para alongar dívidas agrícolas. O Palácio do Planalto, porém, resiste à proposta, alegando desvio de finalidade do fundo — originalmente voltado para áreas como educação, saúde, e mitigação de mudanças climáticas.

A pressão política ocorre num momento de desgaste crescente entre Executivo e Congresso em torno de recursos orçamentários e demandas regionais. A baixa execução da linha de refinanciamento tem sido usada por parlamentares como argumento para acelerar mudanças e ampliar o alcance das renegociações.