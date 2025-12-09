CNH mais barata é nova aposta do governo Lula como bandeira eleitoral

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de anúncio da CNH do Brasil. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

Ao oficializar as mudanças que vão simplificar e baratear a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nesta terça-feira (9), o governo Lula hasteou mais uma bandeira eleitoral do ano que vem. Na cerimônia, que lotou um dos salões do Palácio do Planalto, os discursos exaltaram o esforço para combater a burocracia e beneficiar os mais pobres, que perdem oportunidades de emprego que exigem habilitação ou dirigem na informalidade.

Principal responsável por tirar a iniciativa do papel, o ministro Renan Filho (Transportes) chegou a comparar a nova CNH ao Prouni, ao Minha Casa Minha Vida e à isenção do Imposto de Renda.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a até R$ 5 mil. As novas regras prometem reduzir o custo em 80%.

Para não deixar dúvidas sobre a intenção de ampliar o acesso da CNH aos mais pobres, a cerimônia reservou espaço no palco de autoridades para representantes de entregadores de aplicativo. O presidente Lula disse que em breve também quer lançar um programa de financiamento de motocicletas com juros subsidiados.

Além de trabalhadores de baixa renda, o governo busca reconhecimento da classe média. Até os 50 anos, motoristas que não tenham histórico de multas poderão fazer a renovação de forma automática e gratuita. E ainda há promessa de redução em 40% no custo dos exames médicos e psicológicos.