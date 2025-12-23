Caso Master: nota conjunta com BC não basta para arrefecer pressão contra Moraes

Alexandre de Moraes afirma ter discutido impactos da Lei Magnitsky com Gabriel Galípolo. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Apesar do alinhamento de justificativas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a direção do Banco Central, a reação política em Brasília indica que a crise está longe de ser contida. As notas divulgadas nesta terça-feira (23), nas quais Moraes e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmam que os encontros se restringiram a discussões sobre os impactos da Lei Magnitsky foram consideradas insuficientes para neutralizar a pressão crescente contra o magistrado.

Ganhou tração nos bastidores do Congresso a denúncia de que Moraes teria atuado em favor do Banco Master junto ao comando do Banco Central. A avaliação de parlamentares, sobretudo ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que o episódio abre uma rara brecha para um pedido de impeachment que extrapola o campo recorrente das divergências sobre decisões judiciais — fator que costuma travar iniciativas semelhantes e explica a longa fila de requerimentos parados na presidência do Senado.

A repercussão, até agora, foi parcialmente contida pelo recesso parlamentar. Ainda assim, o assunto já domina conversas reservadas entre líderes partidários e deve ganhar corpo com a retomada dos trabalhos legislativos no próximo ano.

Se as explicações apresentadas por Moraes e Galípolo não estancaram o desgaste, o avanço efetivo da denúncia dependerá da divulgação de novos elementos. Diante da gravidade das acusações e do peso institucional dos envolvidos, até mesmo a abertura de uma investigação formal tende a enfrentar resistências políticas e jurídicas.

O caso também expõe uma rede mais ampla de relações. Daniel Vorcaro, executivo do Banco Master, além de contratar o escritório de advocacia da esposa de Moraes, construiu seus negócios a partir de conexões políticas relevantes em Brasília. Levar o episódio adiante, portanto, não significa apenas constranger um ministro do STF, mas também tensionar acordos e vínculos estabelecidos no topo dos três poderes.