Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Cancelamento de sabatina de Messias no Senado é vitória parcial de Lula; entenda

Estratégia do presidente do Senado era acelerar o rito para ampliar chance de rejeição do nome indicado pelo Planalto

Matheus Schuch

