Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Eleições 2026
Opinião

Bolsonaro coloca os interesses da família acima do futuro da direita

Escolha do filho Flávio como candidato pode comprometer aliança ampla, inviabilizar moderação do discurso e afastar compromisso com reformas estruturais

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS