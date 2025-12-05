Bolsonaro coloca os interesses da família acima do futuro da direita

Ex-presidente Jair Bolsonaro. Sergio Lima / AFP

A decisão de Jair Bolsonaro de lançar o senador Flávio Bolsonaro como seu herdeiro político na disputa presidencial de 2026 é reveladora. Mais do que uma jogada eleitoral, o movimento confirma a prioridade absoluta do ex-presidente: preservar a influência da própria família no comando da direita brasileira, mesmo que isso possa reduzir o alcance do projeto que ele afirma liderar.

Ao optar pelo filho, Bolsonaro ignora apelos de aliados para que apoiasse um nome com maior potencial de expansão — caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que reúne atributos raros no campo bolsonarista: moderação no discurso, boa interlocução com o centro político e aprovação administrativa sólida no Estado mais populoso do país.

Leia Mais Presidente do PL, Valdemar Costa Neto confirma que Bolsonaro indicou Flávio para disputar a Presidência

Para estrategistas eleitorais, Tarcísio seria capaz de atrair setores empresariais, quadros conservadores não alinhados ao radicalismo, além de parte do eleitorado hoje órfão de uma alternativa à polarização.

A escolha de Flávio, no entanto, repete um padrão conhecido. Bolsonaro sempre teve dificuldade em construir alianças duradouras e delegar poder a figuras fora do círculo familiar. A desconfiança em relação a políticos tradicionais, militares de alta patente, ministros com vida própria e até aliados históricos foi uma marca do seu governo.

Apesar dos discursos públicos em busca de alinhamento, a situação de Tarcísio não é muito diferente. O governador é visto com reservas por bolsonaristas mais ideológicos porque evita discursos radicais contra instituições e trabalha com alianças políticas mais amplas.

O poder em torno do clã

O ex-presidente chegou a considerar a escolha do deputado Eduardo Bolsonaro como seu sucessor. O auto exílio do parlamentar nos Estados Unidos buscava fortalecer o discurso de perseguição com apoio de Donald Trump. Porém, o projeto foi implodido pelo tarifaço imposto contra o Brasil.

Entre os filhos, Flávio é considerado o político com melhor capacidade de articulação. Nos últimos dias, ele expôs divergências com a esposa de Bolsonaro, Michelle, sobre quem seria o porta-voz oficial de Bolsonaro. Estes conflitos não devem cessar tão cedo. Mas, ao receber a benção do pai, a tendência é de que o senador assuma o controle de agora em diante.