Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Operação Transparência
Alvo da PF auxiliou Arthur Lira na linha de frente do repasse de emendas do orçamento secreto

Mariângela Fialek é servidora experiente na Câmara com plenos poderes conferidos por lideranças do centrão. Ação contra irregularidades na distribuição de emendas parlamentares está sendo realizada nesta sexta-feira

