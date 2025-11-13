Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Operação Sem Desconto
Análise

Presidente do PDT bancou escolha de ex-chefe do INSS preso pela PF: "É de minha inteira responsabilidade"

Carlos Lupi pediu demissão do Ministério da Previdência após início das investigações

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS