Presidente do PDT bancou escolha de ex-chefe do INSS preso pela PF: "É de minha inteira responsabilidade"

Carlos Lupi prestou esclarecimento na CPI do INSS. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

Preso nesta quinta-feira (13) pela Polícia Federal (PF), o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto foi uma escolha pessoal do então ministro da Previdência, Carlos Lupi. Em abril deste ano, logo após a primeira fase da Operação Sem Desconto, Lupi afirmou publicamente que a nomeação era de sua “inteira responsabilidade” e que o servidor apresentava “demonstração exemplar” no trabalho.

Sete meses depois, investigações complementares da Controladoria-Geral da União (CGU) e da própria PF apontaram o envolvimento direto de Stefanutto em um esquema que beneficiava entidades associativas com descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Desde que deixou o ministério, Lupi retomou a presidência nacional do PDT e tem afirmado em entrevistas que não teve qualquer relação com as fraudes. As apurações, contudo, ainda não esclareceram se houve responsabilidade do ex-ministro sobre o descontrole nos descontos aplicados aos beneficiários.

Na primeira etapa da operação, em abril, cinco servidores foram afastados junto com Stefanutto — entre eles o então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa.

No início da crise, Lupi resistiu às pressões para afastar Stefanutto, defendendo sua permanência até a conclusão das investigações. Também tentou se manter no cargo, mas acabou pedindo demissão duas semanas depois, ao reconhecer que sua continuidade se tornara politicamente inviável.