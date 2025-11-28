Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

A ponto de ebulição
Análise

Julgamento de deputados acusados de desvio de emendas gera apreensão no Congresso e aumenta tensão entre os Poderes

Processo envolvendo três parlamentares do Maranhão expõe apenas uma fração de uma ampla rede de suspeitas de corrupção

