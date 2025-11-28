Julgamento de deputados acusados de desvio de emendas gera apreensão no Congresso e aumenta tensão entre os Poderes

Escalada de tensões em Brasília não se deve apenas ao pente-fino nas emendas. Sergio LIMA / AFP

Liberado para julgamento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo em que três deputados do Maranhão são acusados de cobrar propina em troca de emendas parlamentares representa apenas a superfície de uma varredura que ameaça acirrar ainda mais a tensão institucional. Nos corredores do Congresso, a apreensão é evidente diante da expansão das denúncias, que já resultaram em pelo menos 80 investigações sobre supostas fraudes nas verbas distribuídas por gabinetes.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e o suplente Bosco Costa (PL-SE) integraram uma organização criminosa e praticaram corrupção passiva ao solicitar R$ 1,67 milhão em propina ao então prefeito de São José do Ribamar (MA), Eudes Sampaio, entre janeiro e agosto de 2020. Em contrapartida, destinaram R$ 6,67 milhões em emendas de saúde ao município.

Quando o caso se tornou público, parlamentares e servidores ironizaram os envolvidos, chamando-os de “peixes pequenos”. A evolução das decisões do ministro Flávio Dino, no entanto, reverteu o clima: sua atuação ao travar pagamentos de verbas e ampliar o escrutínio sobre transferências em todo o país provocou irritação no Congresso e ampliou o temor de novas revelações.

Parlamentares têm reclamado de uma suposta “chantagem” do STF, que, segundo eles, estaria condicionando o ritmo das investigações ao andamento de pautas que afetam o próprio Judiciário. O argumento virou combustível para a PEC da Blindagem, que exigia autorização prévia do Congresso para abertura de investigações contra parlamentares. A proposta, embora contasse com apoio majoritário entre deputados e senadores, foi barrada após intensa mobilização popular.

A escalada de tensões em Brasília não se deve apenas ao pente-fino nas emendas. Autoridades demonstram crescente incômodo com o avanço de investigações da Polícia Federal, que agora atingem o escândalo do Banco Master, desvios no INSS e fraudes atribuídas a facções criminosas envolvendo combustíveis e fintechs.