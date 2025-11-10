Disputa política contamina debate sobre crime organizado e ensaia confronto entre Lula e Tarcísio

Aliado do governador paulista foi indicado relator de PL do governo Lula. TABA BENEDICTO / ESTADÃO CONTEÚDO

Durou pouco a ideia de deixar de lado disputas partidárias em nome do combate ao crime organizado. O projeto de lei "antifacção", enviado pelo governo federal ao Congresso, transformou-se em símbolo de disputa por protagonismo político. É uma prévia do possível embate eleitoral entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O relator da proposta, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), chefiou a Secretaria da Segurança paulista até recentemente. Em articulação com lideranças do centrão, ele assumiu a relatoria na última semana e, poucas horas depois do anúncio, apresentou parecer que altera pontos centrais do texto elaborado pelo governo.

A versão apresentada por Derrite é alvo de críticas de especialistas em segurança pública e pode sofrer mudanças antes da votação. Um dos trechos mais sensíveis equipara a atos de terrorismo práticas como domínio territorial por facções, ataques a agentes do Estado e sabotagem de serviços públicos.

Deputado Guilherme Derrite foi secretário de Tarcísio em SP. RAUL LUCIANO / Ato Press

Embora haja consenso sobre a necessidade de endurecer o enfrentamento às organizações criminosas, especialistas alertam para confusão de conceitos no texto em discussão. Eles afirmam que o projeto pode produzir efeitos contrários ao desejado, ao ampliar excessivamente o uso da legislação antiterrorismo e criar margem para interpretações imprecisas, com risco de injustiças e de fortalecimento de facções ao longo do processo penal.

O debate ganhou novo peso após a operação policial que resultou em 121 mortes no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país. Nas semanas seguintes, multiplicaram-se discursos sobre cooperação entre governos federal e estaduais.

Na prática, porém, o que se observa é uma disputa por narrativa. De um lado, governadores e aliados buscam protagonizar o discurso de rigor absoluto contra o crime. De outro, o governo federal intensificou campanhas publicitárias para destacar o trabalho da Polícia Federal no combate às facções.