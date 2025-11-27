Congresso derruba veto que geraria perda de até R$ 7 bilhões ao RS em nova renegociação da dívida com a União

Congresso manteve a obrigação de Estados enquadrados na calamidade aportarem recursos ao Fundo de Equalização Federativa (FEF). Saulo Cruz / Agência Senado

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (27), uma série de vetos realizados pelo presidente Lula ao Propag, o programa de renegociação da dívida dos Estados com a União. Um dos trechos trata de regras financeiras para Estados em calamidade pública, o que afeta o Rio Grande do Sul diretamente. Segundo cálculos do governo estadual, se a mudança imposta pela presidência fosse mantida, o Estado poderia ser obrigado a desembolsar R$ 7 bilhões até 2027.

Na prática, o artigo vetado estabelecia que os Estados em calamidade teriam de pagar dívidas garantidas pela União, rompendo a continuidade entre o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e o Propag.

A revisão das regras foi acompanhada de perto por autoridades gaúchas e de outros interessados em aderir ao Propag. Entre eles, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. As mudanças feitas pelo Congresso ampliaram consideravelmente as vantagens financeiras do programa para os Estados.

Os deputados e senadores também autorizaram que os Estados utilizem repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela reforma tributária, para abater dívidas com a União. Neste ponto, o governo gaúcho ainda avalia se o desconto oferecido será vantajoso.

Veto mantido

Na análise dos vetos impostos por Lula no início do ano, o Congresso manteve a obrigação de Estados enquadrados na calamidade aportarem recursos ao Fundo de Equalização Federativa (FEF). Técnicos do Piratini acreditam, contudo, que o tema foi superado na fase de regulamentação do projeto e não deve gerar novas obrigações ao Estado.

Segundo cálculos do Tesouro Nacional, as dívidas estaduais somam mais de R$ 820 bilhões, sendo que mais de 90% do total se referem a cinco unidades da Federação:

São Paulo (R$ 291,7 bilhões)

Rio de Janeiro (R$ 178,5 bilhões)

Minas Gerais (R$ 164,1 bilhões)

Rio Grande do Sul (R$ 101,6 bilhões)

Goiás (R$ 19,0 bilhões).

Diferentemente do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Propag oferece uma nova lógica para o reequilíbrio financeiro dos Estados. A taxa de reajuste da dívida, que hoje é de IPCA + 4% (CAM + 4%) ao ano, passa a ser IPCA + juros reais entre 0% e 2%.