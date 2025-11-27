Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Congresso derruba veto que geraria perda de até R$ 7 bilhões ao RS em nova renegociação da dívida com a União

Mudanças em artigos da lei geram benefícios financeiros a Estados e devem estimular adesão ao novo programa

