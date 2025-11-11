Com detalhamento de ações e alto grau de radicalização, militares julgados no STF devem receber penas altas

Ministros reservaram sessões nesta e na próxima semana para concluir o julgamento. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deve impor penas elevadas aos militares que começaram a ser julgados nesta terça-feira (11) no chamado núcleo 3 da trama golpista, segundo avaliação de juristas e observadores com trânsito na Corte. A previsão considera o volume de provas reunidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e o grau de organização das ações atribuídas ao grupo. Também pesa o padrão de rigor observado no julgamento do núcleo principal, em que penas superiores a 27 anos foram aplicadas.

Os réus são conhecidos como “kids pretos” do Exército e, de acordo com a denúncia, planejaram o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de criar condições para manter Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota eleitoral em 2022.

O julgamento teve início com as manifestações do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e das defesas dos 10 acusados. A Turma reservou sessões nesta e na próxima semana para concluir a análise.

Como Luiz Fux pediu transferência para a Segunda Turma e não participa dos casos relacionados à trama golpista, caberá a quatro ministros definir as penas: Flávio Dino (presidente), Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Entre os acusados, apenas o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior deve ser condenado por crime menos grave, de incitação ao crime. Os demais, segundo a PGR, tiveram papel ativo no planejamento e execução operacional do plano golpista.

Quase todos os réus são militares da ativa ou da reserva do Exército. A exceção é Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal que atuava na segurança presidencial e teria fornecido informações privilegiadas sobre os movimentos e rotinas das autoridades que seriam alvo dos ataques.