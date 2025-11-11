Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Núcleo 3 da trama golpista
Análise

Com detalhamento de ações e alto grau de radicalização, militares julgados no STF devem receber penas altas

Primeira Turma analisa denúncias contra grupo acusado de planejar assassinatos de autoridades para manter Jair Bolsonaro no poder

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS