Bancada gaúcha será maioria em comissão sobre fundo constitucional para as regiões Sul e Sudeste

A Câmara dos Deputados instala nesta quarta-feira (5) a comissão especial que vai analisar a criação de um fundo constitucional para as regiões Sul e Sudeste, além de outras propostas legislativas. Até agora, os partidos indicaram 19 deputados titulares. Sete são gaúchos. Entre os 15 suplentes confirmados, quatro são do Rio Grande do Sul.
Ao anunciar a criação do grupo, há duas semanas, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já havia anunciado o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) como relator. O autor da PEC, Toninho Wandscheer (PP-PR), será o presidente, tendo como vice o gaúcho Pompeo de Mattos (PDT).
A Constituição de 1988 criou os fundos de financiamento para as regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). Diante dos graves fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul e dificuldades econômicas vividas nos últimos anos, ganharam força os pedidos de equiparação.
Deputados gaúchos confirmados pelos partidos para compor a comissão
Titulares:
- Covatti Filho (PP)
- Franciane Bayer (Republicanos)
- Marcelo Moraes (PL) - coordenador da bancada gaúcha
- Paulo Pimenta (PT)
- Pompeo de Mattos (PDT)
- Zucco (PL)
- Marcel Van Hattem (Novo)
Suplentes:
- Afonso Hamm (PP)
- Any Ortiz (Cidadania)
- Lucas Redecker (PSDB)
- Pedro Westphalen (PP)