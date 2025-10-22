Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Articulação juridíca e política
Análise

Sem esperança com recursos, aliados de Bolsonaro tentarão manter prisão em regime domiciliar

STF deve concluir até o final do ano processo em que o ex-presidente e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado

Matheus Schuch

