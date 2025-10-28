Recurso de Bolsonaro no STF começa a ser julgado em 7 de novembro; participação de Fux está indefinida

Primeira Turma condenou o ex-presidente e outros seis réus. Gustavo Moreno/STF / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar a partir de 7 de novembro os recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros seis réus condenados no núcleo central da trama golpista. A análise ocorrerá no plenário virtual.

Único ministro a apresentar posição divergente, Luiz Fux deixou a Primeira Turma, e sua participação no julgamento dos recursos está indefinida.

A dúvida ocorre porque o regimento do STF não seria claro sobre o destino de julgamentos nos quais o ministro recém-saído já fora designado. Ao solicitar a transferência para a Segunda Turma, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luis Roberto Barroso, Fux se dispôs a seguir à frente dos processos da trama golpista.

"Queria me colocar à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos já designados. Estaria na Segunda, mas estarei aqui se for do agrado dos senhores", escreveu Fux.

A assessoria do STF afirmou nesta terça-feira (28) que a situação ainda será analisada pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Independentemente da decisão, a Corte prevê que o processo será finalizado até o final deste ano.

Atualmente, compõem a Primeira Turma os ministros Alexandre de Moraes (relator do processo), Flávio Dino, Cármem Lúcia e Cristiano Zanin (presidente).

O colegiado permanecerá com quatro integrantes até que a cadeira de Barroso seja ocupada. O presidente Lula está inclinado a escolher o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, mas ainda não anunciou sua decisão. Além da indicação presidencial, é necessário que o nome seja aprovado pelo Senado.

Votos no plenário virtual

Após a abertura do julgamento dos recursos no plenário virtual, o sistema ficará aberto ao longo de uma semana para que os votos sejam depositados.