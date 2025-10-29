Presidente Lula discute medidas em apoio à segurança do Rio

Na primeira agenda após retornar da viagem à Ásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia junto a auxiliares, na manhã desta quarta-feira (29), as medidas que o governo federal oferecerá em apoio ao Rio de Janeiro.
Uma reunião a portas fechadas ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve liderar uma comitiva federal que viajará ao Rio.
O governo já disponibilizou vagas em presídios federais para transferência de lideranças do Comando Vermelho. Ainda nesta quarta devem ser anunciadas medidas adicionais.
Guerra no Rio de Janeiro: o combate ao crime organizado
O governador do Rio, Cláudio Castro, não solicitou apoio federal para a megaoperação contra o crime organizado realizada na terça (28) e que terminou sendo a mais letal da história da cidade.
O governo não cogita até o momento a possibilidade de uma intervenção, a exemplo do que ocorreu durante o governo Michel Temer. Uma ação pontual de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que permita a participação mais efetiva das Forças Armadas, não está descartada.