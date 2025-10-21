Prefeitos buscam compensação por perdas com isenção do IR; Porto Alegre prevê redução de até R$ 40 milhões no orçamento

Tema foi discutido na Comissão de Assuntos Econômicos, com presença de Sebastião Melo. Andressa Anholete / Agência Senado

Prefeitos estão mobilizados em Brasília nesta semana defendendo uma alteração no projeto que isenta o Imposto de Renda (IR) de salários até R$ 5 mil. O objetivo é garantir formas de compensação aos cofres municipais que cubram eventual redução no orçamento. Em Porto Alegre, a prefeitura calcula impacto negativo de até R$ 40 milhões com as mudanças sobre a taxação da renda.

O tema foi discutido nesta terça-feira (21) em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Após a aprovação por unanimidade na Câmara, o projeto de lei é relatado na Casa revisora pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Além de participar da audiência, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se reuniu com o relator para apresentar os pleitos da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Melo defendeu uma mudança de redação que assegure compensação da União em caso de déficit dos municípios. Da forma como o projeto foi aprovado pelos deputados, argumenta Melo, a compensação é incerta.

— É justíssimo isentar o IR de salários até R$ 5 mil. O que não é justo é tirar das prefeituras. Porto Alegre pode perder R$ 40 milhões. O que estamos defendendo é que, quando não tiver superávit, nós não vamos reter o que precisamos pagar de Pasep — explicou o prefeito.

As prefeituras são responsáveis pelo recolhimento do Pasep dos servidores públicos e pelo consequente encaminhamento à União. Na prática, a proposta prevê que este encontro de contas fique explícito no projeto.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) também defendeu na audiência a necessidade de uma compensação efetiva às prefeituras. Em todo o Brasil, as projeções de queda de receita municipal são de R$ 5,1 bilhões — o que seria compensado apenas parcialmente pelas medidas apresentadas pela União, entre elas a taxação da alta renda.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, rebateu a ideia de que o projeto significará perdas de receita para Estados e municípios. Segundo ele, outras ações já adotadas pelo governo irão garantir superávit aos cofres municipais, como a taxação de fundos offshore e a redução de incentivos tributários.

— Pelo contrário, houve um grande ganho e continuará havendo esse ganho nos próximos anos, porque são medidas recorrentes — argumentou.