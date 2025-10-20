Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Conversas
Notícia

Possível ida de Messias para STF abre disputa pela advocacia-geral da União; gaúcha se articula pela vaga

Servidoras da AGU acionaram redes de influência na capital federal após indicativo de que uma mulher pode assumir o cargo

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS