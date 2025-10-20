Possível ida de Messias para STF abre disputa pela advocacia-geral da União; gaúcha se articula pela vaga

Mônica Casartelli é servidora do órgão desde 2005 e integrou o Ministério de Apoio à Reconstrução do RS. Marcos Oliveira / Agência Senado/Divulgação

As articulações sobre o comando da Advocacia-Geral da União (AGU) ganharam corpo diante do indicativo de que o presidente Lula irá oficializar ainda nesta semana a indicação do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). A possibilidade de uma mulher ser escolhida para a AGU animou servidoras do órgão, que passaram a acionar as redes de influência na capital federal. Um dos nomes no páreo é o da atual consultora jurídica da União no Rio Grande do Sul, Mônica Casartelli.

Advogada da União desde 2005, ela foi designada por Messias para coordenar a equipe que deu suporte jurídico ao Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução, criado após a enchente que atingiu o Estado no ano passado. Bem relacionada com o atual ministro da AGU, Mônica já havia participado da equipe de transição de governo.

Perfil alinhado ao governo

A menos de um ano das eleições e com um cenário externo desafiador, auxiliares de Lula têm orientado o presidente a observar a afinidade política do chefe da AGU com o governo, além da capacidade de defender o país diante de ataques à sua soberania.

Entusiastas da indicação de Mônica para a vaga destacam justamente como pontos fortes de sua candidatura a ligação estreita que ela possui com o PT e a disposição de conduzir a AGU de acordo com o projeto que Lula tem para o país, além da bagagem adquirida ao longo de 20 anos de atuação no órgão.

Em Brasília, a advogada gaúcha atuou por nove anos, sendo consultora de ministérios durante o governo de Dilma Rousseff e procuradora nacional de Trabalho e Emprego.

A lista de servidores que se articulam pelo comando da AGU é longa. O ocupante favorito de Messias para a sua cadeira seria o atual procurador-geral substituto, Flávio Roman.