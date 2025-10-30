Lula conhece novo biocombustível de empresa gaúcha e incentiva plano de exportação em larga escala

Lula: "Brasil será campeão na transição energética." Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente Lula recebeu, nesta quinta-feira (30), executivos da empresa gaúcha Be8 e da montadora Mercedes-Benz, no Palácio do Planalto. Apresentado à tecnologia BeVant, que promete acelerar a transição energética no setor de transportes, Lula desafiou os empresários a ampliarem as exportações e consolidarem o Brasil como referência mundial em biocombustíveis.

Dois ônibus e dois caminhões movidos a combustível renovável chegaram a Brasília nesta semana. A parada faz parte da Rota Sustentável COP30, projeto que começou no Rio Grande do Sul e terminará em Belém (PA), durante a conferência climática da ONU. No estacionamento do Planalto, o presidente subiu nos veículos e discursou para empresários e autoridades.

— A transição energética que o mundo sonha não é tão difícil, basta vontade política e coragem de fazer. O Brasil será campeão dessa transição. Vamos continuar usando petróleo enquanto for necessário, mas a Petrobras é muito mais que uma empresa de petróleo: com o tempo, vai se transformar em uma empresa de energia — afirmou Lula.

O projeto da Be8 e da Mercedes-Benz busca destacar o potencial dos combustíveis renováveis na redução das emissões de gases de efeito estufa. Os veículos utilizam o diesel B15 (com 15% de biocombustível, já disponível nos postos) e o BeVant — tecnologia desenvolvida pela Be8 que pode ser usada diretamente nos motores, sem necessidade de mistura, substituindo integralmente o diesel fóssil.

— Hoje é um dia histórico, porque estamos ligando o Sul ao Norte do país com uma nova molécula, um novo combustível que vai acelerar a transição energética — afirmou o presidente da Be8, Erasmo Battistella.

Segundo o executivo, o Brasil conquistou ao longo dos últimos anos uma política de Estado sólida no setor de biocombustíveis, o que pode servir tanto para impulsionar a descarbonização interna quanto para inspirar outros países.

— Temos um potencial enorme para acelerar a transição. O presidente nos desafiou a trabalhar em uma pauta de exportação, precisamos colocar nossos produtos no mundo, e o governo vai se envolver mais para ajudar a exportar biocombustíveis em larga escala — disse Battistella.