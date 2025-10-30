Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Rota Sustentável
Notícia

Lula conhece novo biocombustível de empresa gaúcha e incentiva plano de exportação em larga escala

Presidente recebeu executivos da Be8 e da Mercedes-Benz, subiu em veículos movidos pelo combustível verde e defendeu transição energética mais rápida

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS