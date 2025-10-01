Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Na Câmara dos Deputados
Análise

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil movimenta reuniões de bastidores sobre taxação da alta renda

Entidades empresariais e de classe ampliaram pressão contra mecanismo de compensação proposto pelo governo Lula e devem buscar exceções

Matheus Schuch

RBS Brasília

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS