Governo vê avanço em negociação sobre tarifas com EUA, mas futuro das sanções ao STF segue indefinido

Os dois presidentes tiveram encontro neste fim de semana. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O governo brasileiro saiu aliviado do encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O tom da conversa e as declarações feitas nesta segunda-feira (27) pelo líder americano reforçaram o otimismo em Brasília quanto à retirada da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Apesar do sinal positivo, ainda não há qualquer indicativo concreto de que Washington pretenda rever as sanções aplicadas a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e a outras autoridades brasileiras.

A eliminação da sobretaxa, que inviabiliza exportações de diversos setores e causa prejuízos à economia nacional, é tratada como prioridade pela diplomacia brasileira. A incógnita é se o tema das sanções será levado à mesa como condição para novos acordos — especialmente em áreas estratégicas de comércio e cooperação internacional.

Trump tem demonstrado preocupação com os efeitos internos da tarifa, que encarece produtos do dia a dia dos americanos, como carne bovina, frango e café. Nessa frente, não há ganho político evidente para o republicano em manter a medida.

O mesmo não se aplica às restrições impostas a ministros do STF e a autoridades ligadas ao governo. A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, não se limita a um gesto de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Trump também buscou responder a decisões de Moraes que afetaram empresas de mídia com sede nos Estados Unidos, incluindo a Trump Media & Technology Group e a plataforma Rumble. Ambas movem ações na Justiça americana contra sanções determinadas no Brasil por ordens do ministro.

Desde o início das sanções, Lula tem apostado em uma postura pragmática e de diálogo direto com Washington. Da primeira ligação telefônica ao encontro presencial do fim de semana, a estratégia do Planalto tem sido mostrar disposição para reconstruir pontes com a administração Trump.