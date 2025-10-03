Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Carteira de motorista
Notícia

Governo Lula quer agilizar mudanças na CNH para acabar ainda neste ano com obrigatoriedade de aulas

Provas seguirão obrigatórias; modelo ainda está em discussão e pode envolver apenas aulas práticas com carga mínima reduzida

Matheus Schuch

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS