De olho na repercussão popular, Lula modulou discurso sobre megaoperação no Rio de Janeiro

Ofensiva mirou criminosos do Comando Vermelho. Mauro PIMENTEL / AFP

O presidente Lula foi orientado a agir com cautela diante da megaoperação policial que deixou mais de cem mortos no Rio de Janeiro. Assessores do Palácio do Planalto alertaram que qualquer crítica mais enfática ao planejamento da ação poderia soar como complacência com o crime organizado. Isso levou o presidente a adiar sua manifestação pública e, por fim, restringi-la a uma declaração por escrito.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, Lula ficou “estarrecido” ao receber os primeiros informes sobre o número de mortes. Ainda assim, ouviu de auxiliares que seria prudente aguardar os desdobramentos antes de se pronunciar oficialmente. Na manhã de quarta-feira (29), ainda não havia clareza sobre o perfil dos mortos - se todos, de fato, tinham ligação com o crime.

A nota presidencial só foi divulgada à noite, quando o Planalto já havia concluído que não existiam indícios de uma chacina de civis inocentes e que parte expressiva da opinião pública apoiava a operação. O texto de Lula, então, reforçou o discurso de enfrentamento ao crime organizado e defendeu o uso de inteligência para atacar o que chamou de “espinha dorsal do tráfico”, em alusão a ações coordenadas por autoridades federais.

O tom do pronunciamento foi alinhado com ministros, que passaram a enfatizar a necessidade de concentrar esforços no “andar de cima” do crime - líderes de facções e estruturas financeiras que sustentam o tráfico.