Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Conflito
Opinião

Contato prévio entre polícia do Rio e PF sobre megaoperação está mal explicado

Diretor-geral da corporação disse que a superintendência negou participar da ofensiva que deixou mais de uma centena de mortos por não considerar "razoável" o planejamento

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS