Contato prévio entre polícia do Rio e PF sobre megaoperação está mal explicado

Corpos de homens mortos no complexo da Penha, na manhã desta quarta (29). Eduardo Anizelli/Folhapress / .

Após o governo federal negar conhecimento prévio sobre a megaoperação realizada no Rio de Janeiro, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse nesta quarta-feira (29) que a Superintendência da PF no Estado foi sondada sobre a possibilidade de participar da ofensiva, mas teria negado por não considerar "razoável" o planejamento operacional. A informação, segundo ele, ocorreu apenas no campo operacional e não foi repassada previamente a Brasília.

Apesar de ter sido questionado insistentemente pela imprensa, Rodrigues não deu todos os detalhes sobre como ocorreu o diálogo entre as forças de segurança do Rio e a PF.

— Nós fomos comunicados em momento anterior, o pessoal da inteligência da Polícia Militar com o nosso pessoal do Rio de Janeiro, para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto neste contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era razoável que a gente participasse — disse Rodrigues, antes de sustentar que a informação só foi repassada à direção-geral da PF após a realização da operação.

Questionado se este contato não configura um aviso prévio, o diretor-geral complementou:

— Houve contato no nível operacional informando que haveria grande operação e perguntando se a PF poderia atuar na sua área, no seu papel de polícia judiciária. A nossa equipe do RJ, a partir da análise geral e sem detalhes, entendeu que não é o modo que a PF atua, de fazer operações. O colega do Rio informou que a PF segue seu trabalho de inteligência e naquela operação não teríamos nenhuma atribuição legal para participar.

O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, tomou a palavra para defender que o comunicado deveria ter ocorrido em "nível hierárquico" compatível, ou seja, entre o governador Cláudio Castro e o presidente da República, ou ao menos junto ao próprio ministro.

— A comunicação entre o governador do Estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada pelo segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado — argumentou.

De fato, o governo do Rio deveria ter solicitado auxílio da União antes de uma ofensiva de tamanha dimensão contra uma das maiores facções do país.

Mas, ao tomar conhecimento, a superintendência da PF no Rio também teria obrigação de comunicar previamente os superiores. Algo ainda está mal explicado.