Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Novo ministro
Análise

Com Boulos no Planalto, Lula quer exaltar pautas que "falem com o povo"

Líder de votos no PSOL, deputado não terá apenas a missão de fortalecer movimentos sociais, mas de levantar bandeiras populares

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS