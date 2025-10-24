Câmara dos Deputados anuncia comissão para discutir fundo constitucional para as regiões Sul e Sudeste; entenda

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, confirmou a criação da comissão. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

A discussão sobre um fundo constitucional para desenvolvimento do Sul e do Sudeste ganhará impulso com a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Anunciado nesta semana pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o grupo vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição 27/23 (PEC) e outras propostas que preveem a criação de fundos de financiamento para as duas regiões.

Na cerimônia em que confirmou a criação da comissão, na última quarta-feira (22), Motta designou o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) como relator. O autor da PEC, Toninho Wandscheer (PP-PR), irá presidir o grupo. A bancada gaúcha não estava presente no anúncio.

Consultados pela coluna, vários deputados gaúchos afirmaram desconhecer a realização do evento e a criação da comissão.

O coordenador da bancada gaúcha no Congresso, deputado Marcelo Moraes (PL), havia sido comunicado da cerimônia, mas disse à coluna que não pode comparecer. Ele garante, no entanto, estar atento ao tema, e solicitará à liderança do seu partido a participação como titular para defender a criação do fundo.

— A cada R$ 100 que o Rio Grande do Sul envia a Brasília, recebe apenas R$ 26 de volta. Estados do Norte e Nordeste são o contrário, na média recebem R$ 300 de volta. A PEC tenta reequilibrar. Estes momentos de seca e enchente evidenciaram que precisamos de um olhar diferenciado do governo federal — sustentou Moraes.

Paraibano, o presidente da Câmara reconheceu que as regiões Sul e Sudeste, mesmo apresentando maior desenvolvimento econômico, também enfrentam dificuldades sociais e econômicas. Ele observou que há baixos índices de renda e carência de infraestrutura em diversas áreas.

A Constituição de 1988 criou os fundos de financiamento para as regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). Diante dos graves fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul e dificuldades econômicas vividas nos últimos anos, ganharam força os pedidos de equiparação.

O número de integrantes da comissão especial poderá variar de 18 a 66 deputados, conforme decisão que ainda será tomada pelo presidente da Câmara. Ainda não há prazo para que a composição do grupo seja fechada e para conclusão do trabalho.