Barroso indica aposentadoria precoce no STF e abre caminho para nova indicação de Lula

Barroso tem 67 anos. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu que pode se aposentar precocemente, algo que já se especulava nos bastidores nos últimos dias. Ao palestrar a colegas do Judiciário em evento na Bahia, ele classificou o atual momento como uma fase de encerramento de sua carreira na Corte. Caso a decisão seja confirmada, o presidente Lula ficará responsável por indicar o substituto.

A vida é feita de muitos ciclos. A gente deve saber a hora de entrar e a hora de sair. LUIS ROBERTO BARROSO Durante encontro realizado na segunda-feira (6) pelo Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil.

O ministro relatou que, em 2013, um congresso de Direito na Bahia foi seu destino logo após a indicação ao STF pela então presidente Dilma Rousseff (PT). E complementou:

Eu comecei a minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando aqui.

Barroso tem 67 anos e deixou a presidência do STF na semana passada. A aposentadoria compulsória no STF ocorre apenas aos 75. Mas, nos últimos dias, ele já vinha sinalizando a pessoas próximas o desejo de antecipar a saída da Corte, dedicar mais tempo à vida pessoal e escrever um livro de memórias.

O presidente Lula indicou dois ministros para o STF no atual mandato: Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de seu governo, e Cristiano Zanin, até então seu advogado.

Considerando a idade-limite para aposentadoria, os próximos integrantes a deixarem a Corte são Luiz Fux (abril de 2028) e Cármen Lúcia (abril de 2029). Neste mandato, portanto, Lula não teria direito a novas indicações.

Nos bastidores, os nomes que já aparecem como cotados para uma eventual indicação pelo atual presidente são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).