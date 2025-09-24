Visita de ministro motivou governo a ir à Justiça contra hotéis em Belém: "Estão privando a cidade de receber o evento"

Em coletiva, titular da Casa Civil afirmou que adotará medidas judiciais contra empresários. Edilson Rodrigues / Agência Senado

Em Belém para vistoriar o ritmo das obras, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não escondeu sua irritação ao verificar que os preços cobrados por hotéis durante a COP30 seguem muito acima do padrão internacional. Há casos em que o limite proposto pela organização do evento, de US$ 600 a diária por leito, está sendo respeitado. Mas há situações consideradas abusivas pelo ministro, que anunciou a adoção de medidas judiciais contra os empresários.

A coluna apurou que uma das situações que gerou mais incômodo foi a do Hotel Tivoli Maiorana Jr., uma estrutura de alto padrão que está sendo construída no antigo prédio da Receita Federal em Belém. Rui Costa ficou inconformado ao saber que os preços praticados no local estão muito acima do que ele considera razoável.

Desativado desde 2012, o espaço foi cedido a um incorporador privado, que terá direito a explorá-lo por 30 anos. A revitalização do espaço, de responsabilidade do Grupo Roma, conta com recursos públicos, via financiamento do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

— Quando você cobra preços neste patamar, você está privando a cidade de receber o evento — afirmou Rui Costa à imprensa, após ser questionado sobre a iniciativa de acionar os empresários judicialmente.

Pouco antes de falar aos jornalistas, o ministro disse à comitiva local de autoridades que o abuso de preços é inaceitável, ainda mais envolvendo empreendimentos que tiveram financiamento público. Prometeu usar todas as forças que tiver para que as tarifas entrem em um patamar aceitável.

— Não é justo que hotéis, inclusive que estão usando prédios públicos, que acessaram financiamentos subsidiados, estejam cobrando valores estratosféricos. Para estes casos concretos, vamos buscar alternativa judicial se for necessário — complementou depois, na coletiva de imprensa.

Publicamente, Rui Costa evitou citar os nomes de empreendimentos com práticas que considera abusivas. Ele fez questão de elogiar, no entanto, um dos novos empreendimentos que está oferecendo acomodações dentro dos limites de preço estabelecidos pela organização. É o Hotel Vila Galé Collection Amazônia, em construção na área dos antigos armazéns do Porto Futuro II.

Costa também apelou para que proprietários particulares disponibilizem seus imóveis na plataforma oficial da COP. Hoje, o portal tem em torno de 7 mil anúncios disponíveis.

Apesar da alta nos preços, não há, segundo o ministro, falta de leitos para o evento. Ao todo, estariam disponíveis em torno de 53 mil acomodações. A COP30 possui até agora em torno de 49 mil inscritos.

A coluna entrou em contato pelos telefones divulgados nas páginas oficiais do Grupo Roma e do Hotel Tivoli, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.