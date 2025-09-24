Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

"Valores estratosféricos"
Visita de ministro motivou governo a ir à Justiça contra hotéis em Belém: "Estão privando a cidade de receber o evento"

Rui Costa ficou irritado com preços acima do padrão internacional por hospedagem 

Direto de Belém

