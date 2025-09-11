"Vestiário unido": ministros do STF se alinham em defesa da Corte após voto de Fux

Equipes dos ministros produziram resposta. Gustavo Moreno/STF / Divulgação

O voto do ministro Luiz Fux absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco réus acusados de tentativa de golpe não foi lido como uma simples divergência dentro do Supremo Tribunal Federal (STF). Colegas viram um ataque frontal à Corte, e organizaram uma resposta conjunta na sessão da Primeira Turma desta quinta-feira (11).

A ida do decano do STF, Gilmar Mendes, à sessão está recheada de significados. Sentado na primeira fileira de convidados, ele deu peso à reação conjunta dos integrantes da Primeira Turma. A presença também chamou atenção de advogados dos réus que estavam na sala de julgamento.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, chegou ao final do julgamento para acompanhar a definição das penas. Outro movimento de unidade da Corte em torno do caso

A coluna conversou com um ministro do STF sobre o movimento unificado. Ele respondeu que a postura é "necessária", e concordou com a ideia de que o "vestiário está unido".

A reação enfática ao voto de Fux contou com manifestações de todos os integrantes da turma, que tiveram, um a um, apartes concedidos durante os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Mais do que combinada, a resposta precisou ser previamente produzida pelas equipes dos ministros. O relator, Alexandre de Moraes, reproduziu vídeos em que Jair Bolsonaro o atacou, instigando populares a reagirem a decisões do STF, além de fotos e vídeos da destruição causada no 8 de janeiro, buscando afastar a ideia de exagero na decisão ou de falta de provas para a condenação.