Urgência em projeto da anistia indica perdão a Bolsonaro e outros condenados?

Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão pelo STF. SERGIO LIMA / AFP

A aprovação da urgência no projeto de lei da anistia vai agilizar a revisão sobre as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outros envolvidos na tentativa de golpe e dos manifestantes responsabilizados pelo 8 de Janeiro. Mas até mesmo os deputados que apoiaram uma tramitação rápida sobre o tema não sabem qual será a proposta final.

A construção será feita a partir de agora, envolvendo conversas de bastidores com lideranças de partidos governistas e de oposição, além de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), revelou a aliados que chegou ao seu limite sobre a discussão. Decidiu colocar a urgência em pauta porque estava sob forte pressão há várias semanas, e viu que o desejo da ampla maioria dos deputados é modificar as decisões do STF.

Como sempre, a relatoria de projetos de grande repercussão é escolhida cuidadosamente pelo comando da Casa. Cabe ao deputado relator escrever o texto e construir maioria em torno da ideia.

O mais cotado para assumir esta missão é o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), um genuíno integrante do centrão que circula entre todos os partidos e tem ligação estreita com ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes.

O STF já deixou claro que uma anistia ampla, geral e irrestrita, como defendem aliados de Bolsonaro, é flagrantemente inconstitucional e seria derrubada na primeira oportunidade. Por isso, Motta busca convencer os deputados de que um perdão é inviável, mas que o apoio maciço da Câmara serve para negociar uma redução de penas e até mesmo a garantia de manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente.

O apoio amplo de parlamentares à anistia tem dois motivos centrais: o descontentamento quase generalizado do Congresso com o STF e a preparação do terreno para as eleições do ano que vem.

Os deputados veem exagero nas penas impostas a Bolsonaro e outros condenados e criticam o fato de o processo não ter sido conduzido na Primeira Instância — o que garantiria mais possibilidades de recursos.

O aspecto eleitoral vem da cobrança que deputados de direita recebem em suas bases sobre supostos abusos do STF, além do interesse de muitos parlamentares em fortalecer candidaturas contra o presidente Lula e seus aliados. Se ao menos uma anistia parcial for aprovada, garantindo redução de penas, os deputados entendem que terão o apoio de Bolsonaro e seus aliados.

Apesar de ser considerado menos provável até agora, um texto de anistia garantindo perdão total aos condenados não pode ser descartado. Muitos deputados entendem que, mesmo com a certeza de que o projeto seria declarado inconstitucional pelo STF, o movimento ajudaria a fortalecer as narrativas sobre abusos da Corte.