Urgência em projeto da anistia indica perdão a Bolsonaro e outros condenados?

A aprovação da urgência no projeto de lei da anistia vai agilizar a revisão sobre as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outros envolvidos na tentativa de golpe e dos manifestantes responsabilizados pelo 8 de Janeiro. Mas até mesmo os deputados que apoiaram uma tramitação rápida sobre o tema não sabem qual será a proposta final.
A construção será feita a partir de agora, envolvendo conversas de bastidores com lideranças de partidos governistas e de oposição, além de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), revelou a aliados que chegou ao seu limite sobre a discussão. Decidiu colocar a urgência em pauta porque estava sob forte pressão há várias semanas, e viu que o desejo da ampla maioria dos deputados é modificar as decisões do STF.
Como sempre, a relatoria de projetos de grande repercussão é escolhida cuidadosamente pelo comando da Casa. Cabe ao deputado relator escrever o texto e construir maioria em torno da ideia.
O mais cotado para assumir esta missão é o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), um genuíno integrante do centrão que circula entre todos os partidos e tem ligação estreita com ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes.
O STF já deixou claro que uma anistia ampla, geral e irrestrita, como defendem aliados de Bolsonaro, é flagrantemente inconstitucional e seria derrubada na primeira oportunidade. Por isso, Motta busca convencer os deputados de que um perdão é inviável, mas que o apoio maciço da Câmara serve para negociar uma redução de penas e até mesmo a garantia de manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente.
O apoio amplo de parlamentares à anistia tem dois motivos centrais: o descontentamento quase generalizado do Congresso com o STF e a preparação do terreno para as eleições do ano que vem.
Os deputados veem exagero nas penas impostas a Bolsonaro e outros condenados e criticam o fato de o processo não ter sido conduzido na Primeira Instância — o que garantiria mais possibilidades de recursos.
O aspecto eleitoral vem da cobrança que deputados de direita recebem em suas bases sobre supostos abusos do STF, além do interesse de muitos parlamentares em fortalecer candidaturas contra o presidente Lula e seus aliados. Se ao menos uma anistia parcial for aprovada, garantindo redução de penas, os deputados entendem que terão o apoio de Bolsonaro e seus aliados.
Apesar de ser considerado menos provável até agora, um texto de anistia garantindo perdão total aos condenados não pode ser descartado. Muitos deputados entendem que, mesmo com a certeza de que o projeto seria declarado inconstitucional pelo STF, o movimento ajudaria a fortalecer as narrativas sobre abusos da Corte.
Os parlamentares acham que poderão convencer os eleitores de que fizeram tudo que estava ao alcance para salvar Bolsonaro, mas foram impedidos novamente pelo poder "inimigo" da República.