Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Tramitação na Câmara
Análise

Urgência em projeto da anistia indica perdão a Bolsonaro e outros condenados?

Texto que será analisado pelos deputados ainda não foi escrito. Negociações vão se intensificar agora e envolvem até mesmo ministros do STF

