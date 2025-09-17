Sob pretexto de impedir perseguição do STF, PEC da Blindagem pode beneficiar até o crime organizado

PEC foi aprovada pela Câmara na terça-feira. Fátima Meira / Agencia Enquadrar/Estadão Conteúdo

A PEC da Blindagem foi aprovada na Câmara sob a justificativa de barrar supostos abusos do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas o resultado prático poderá ir muito além de impedir eventuais casos de ativismo judicial.

Ao exigir autorização dos próprios parlamentares para abertura de inquéritos, o Congresso poderá premiar investigados por corrupção, lavagem de dinheiro e beneficiar até mesmo o crime organizado.

Diversas investigações policiais e do Ministério Público já apontaram o avanço de facções criminosas em cargos eletivos. O interesse não é apenas influenciar decisões do poder público, mas utilizar os cargos para auto proteção.

A senha para os criminosos está dada. Com mandato de deputado federal ou senador, não bastará a iniciativa dos investigadores ou da Justiça para abertura de um inquérito. Os próprios colegas terão de autorizar.

Entre 1988 e 2001, quando estava em vigor a regra que os deputados pretendem retomar, mais de 250 aberturas de inquéritos foram rejeitadas pelos congressistas, segundo registros públicos da Câmara e do Senado. Neste período, apenas um processo teria sido autorizado.

Diante do desgaste que o tema pode causar junto à opinião pública, os líderes da Câmara decidiram pautar a PEC horas antes da votação. Foi uma forma de evitar que muitos deputados desistissem de apoiar a medida com receio da repercussão.