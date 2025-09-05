Projeto de lei no Congresso pressionou governo Lula por solução para dívida dos agricultores

A edição de Medida Provisória (MP) destinando R$ 12 bilhões para a renegociação de dívidas de agricultores ocorre após meses de pressão e diante do avanço no Congresso de um projeto de lei que previa o uso de R$ 30 bilhões do fundo social do Pré-Sal para o alongamento dos contratos. Antes do projeto ganhar força entre os parlamentares, o governo não sinalizava com uma solução concreta para o problema.

Um programa amplo já era defendido pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e por deputados e senadores gaúchos, mas encontrava resistência da cúpula do governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer na semana passada que considerava "injusto" o projeto em discussão no Legislativo.

Leia Mais Lula anuncia R$ 12 bi para renegociar dívidas de até 100 mil produtores rurais

A MP assinada por Lula nesta sexta-feira (5) prevê o uso de R$ 12 bilhões para subsidiar os juros de novos contratos em todo o Brasil. Representantes dos produtores no Rio Grande do Sul consideram, em análise preliminar, que os recursos podem ser insuficientes para resolver o problema de todos que tiveram perdas severas relacionadas ao clima.