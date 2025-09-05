Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

R$ 12 bilhões
Análise

Projeto de lei no Congresso pressionou governo Lula por solução para dívida dos agricultores

MP assinada pelo presidente traz linhas gerais da proposta costurada por entidades gaúchas, mas reduz valor para subsídio de juros

