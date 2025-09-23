Prioridade da COP30, fundo internacional para preservação de florestas será apresentado por Lula em Nova York

Governo brasileiro prevê que as nações investidoras disponibilizem um aporte inicial de US$ 25 bilhões. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A participação do governo brasileiro na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, inclui agendas junto a autoridades internacionais com discussões que serão ampliadas durante a COP30, em Belém (PA), no mês de novembro. Uma das prioridades é a consolidação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A proposta será apresentada pelo presidente Lula e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em reuniões a partir desta terça-feira (23).

A iniciativa visa fortalecer a manutenção das florestas em pé, demonstrando que sua proteção vale mais do que a derrubada. O projeto prevê que ao menos 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais poderiam ser contemplados. O objetivo é estabelecer um dos maiores fundos multilaterais já criados no planeta.

O Ministério do Meio Ambiente explica que a valoração da preservação ambiental em dinheiro pelo TFFF se dá com base na compreensão de que biomas como a Mata Atlântica, a Amazônia, as florestas da Bacia do Congo e do Mekong/Borneo, são fundamentais para a manutenção da vida como conhecemos hoje.

Nas rodadas com líderes mundiais, o governo brasileiro levará a mensagem de que as florestas tropicais são fonte da estabilidade climática, tendo em vista a retenção de carbono e a garantia de ciclos hídricos. Mais de 80% da biodiversidade terrestre de todo o mundo está nas florestas tropicais, segundo a pasta comandada por Marina Silva.

O Brasil passou a defender com mais ênfase a criação do fundo desde a COP28, realizada em Dubai em 2023. Agora, a realização da convenção do clima no Brasil alimenta a expectativa de que o acordo possa sair do papel.

O governo brasileiro prevê que as nações investidoras disponibilizem um aporte inicial de US$ 25 bilhões. O montante seria suficiente para alavancar mais US$ 100 bilhões do setor privado ao longo dos próximos anos. O início do projeto não depende da adesão integral dos membros da ONU. Bastaria o investimento inicial de parte das nações.

O TFFF é diferente do Fundo Amazônia, que prevê remuneração por redução de emissões quando há efetiva queda de desmatamento e de degradação florestal. O novo fundo é voltado a remunerar os países tropicais por hectare de floresta tropical preservada.