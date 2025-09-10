Por que aliados de Bolsonaro decidiram acompanhar sessão de julgamento no STF nesta quarta

Na sessão reservada para o voto do ministro Luiz Fux, que deve abrir divergência em relação às penas dos acusados no núcleo principal da trama golpista, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiram comparecer presencialmente no plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
A presença chama atenção porque Fux já deu indicativos de que deve contrapor o relator Alexandre de Moraes, que apresentou um voto em tom acusatório, classificando Bolsonaro como líder de uma organização criminosa.
No início da sessão, marcam presença ao menos três aliados do ex-presidente. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS) e os deputados André Fernandes (PL-CE) e Otoni de Paula (MDB-RJ).
Apesar da expectativa sobre a divergência de Fux, os parlamentares têm pouca esperança de absolvição. Por isso, apostam na votação no Congresso de um projeto de anistia ampla, que beneficie o ex-presidente.
— Fux é um sopro de esperança jurídica — sustentou Zucco, antes do início do quarto dia de julgamento.
Desde o primeiro dia, parlamentares governistas também acompanham a sessão. É a primeira vez com presença mais expressiva de aliados de Bolsonaro.
O ex-presidente, no entanto, não acompanhará nenhum dia de sessão, segundo seus advogados.