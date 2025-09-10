Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Em Brasília
Notícia

Por que aliados de Bolsonaro decidiram acompanhar sessão de julgamento no STF nesta quarta

Líder da oposição fala em "sopro de esperança jurídica" no voto de Fux

Matheus Schuch

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS