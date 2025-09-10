Por que aliados de Bolsonaro decidiram acompanhar sessão de julgamento no STF nesta quarta

Zucco marcou presença na sessão de terça-feira (9). Mario Agra / Câmara dos Deputados / Divulgação

Na sessão reservada para o voto do ministro Luiz Fux, que deve abrir divergência em relação às penas dos acusados no núcleo principal da trama golpista, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiram comparecer presencialmente no plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

No início da sessão, marcam presença ao menos três aliados do ex-presidente. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS) e os deputados André Fernandes (PL-CE) e Otoni de Paula (MDB-RJ).

Apesar da expectativa sobre a divergência de Fux, os parlamentares têm pouca esperança de absolvição. Por isso, apostam na votação no Congresso de um projeto de anistia ampla, que beneficie o ex-presidente.

— Fux é um sopro de esperança jurídica — sustentou Zucco, antes do início do quarto dia de julgamento.

Desde o primeiro dia, parlamentares governistas também acompanham a sessão. É a primeira vez com presença mais expressiva de aliados de Bolsonaro.